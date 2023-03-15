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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 15 جنيها من قيمته

كتب:

مارينا رؤوف
10:15 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس في نفس التوقيت، وخسر عيار 21 نحو 15 جنيها بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وشعبة الذهب العامة باتحاد الغرف التجارية، التي أوضحت أنّ عيار 21 سجّل نحو 1900 جنيه الآن مقارنة بـ1915 جنيها صباح أمس.

وأوضح تقرير الأسعار الصادر عن البورصات، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2,171 جنيه، وعيار 18 نحو 1,629 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1,267 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 15200 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1902 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.