رئيس شعبة الذهب: طرح سبيكة نصف جرام بـ1000 جنيه بمناسبة عيد الأم

تشهد محلات الصاغة خلال الفترة الحالية، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء الذهب، تزامنا مع قرب الاحتفلال بعيد الأم، وتعتبر الدلايات والخواتم والأنسيالات والسلاسل الأكثر مبيعا.

وبشأن ذلك، قال هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرف التجارية، إنه جرى طرح سبيكة نصف جرام بسعر مناسب وذات قيمة للتهادي بها.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هناك عروض على الذهب الفترة الحالية بمناسبة عيد الأم، وتختلف من شركة إلى الأخرى، ويتوافر حاليا داخل محلات الصاغة السبيكة النصف الجرام التي انتجتها المصانع المصرية للمشغولات الذهبية ويبلغ سعرها 1000 جنيه، وتعتبر هدية رائعة وسعرها مناسب يمكن التهادي بها.

وأضاف أنه بوجه عام هناك إقبال على شراء الذهب لأنه ملاذ آمن ذو قيمة، يمكن الادخار فيه، ويجب على المواطنين عدم بيع الذهب إلا في الضرورة القصوى إذا كان مضطرا لذلك.

إقبال متزايد الفترة الحالية على شراء الذهب

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة ميدان الجامع بحي مصر الجديدة، قال تجار إن الفترة الحالية تشهد إقبالاً من جانب المواطنين خاصة الفئات الشابة على شراء الذهب، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم والأوزان الخفيفة الأكثر مبيعا.

وقال فتحي عبد المعطي أحد تجار الذهب وعضو الشعبة إن الذهب بالنسبة للعديد من المواطنين من أقيم الهدايا التي يمكن التهادي بها في عيد الأم، إذ يفضل الكثير شراء الذهب بدلاً من شراء الهدايا الأخري مثل الفضة والعطور وساعات اليد وغيرها من الهدايا.

وأضاف عبد المعطي أن الخواتم والأنسيالات والسلاسل والدلايات ذات الأوزان الخفيفة تحظى باهتمام المواطنين المقبلين على الشراء، نظرا لأشكالهم الهادئة والبسيطة وأسعارهم التي تتناسب مع الفئات الذين يريدون الشراء، وتعتبر دلايات «الحروف الأبجدية» و«ما شاء الله» و«القلوب» الأكثر مبيعا.