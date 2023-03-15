سعر الذهب يقترب عالميًا من أعلى مستوى في 5 أسابيع

استقر الذهب بالقرب من 1900 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، مقتربًا بذلك من أقوى مستوياته في أكثر من خمسة أسابيع، إذ أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ضوء الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأمريكي وآخر تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة.

2% زيادة في سعر الذهب

ارتفع المعدن بنسبة 2% تقريبًا هذا الأسبوع، إذ غذى انهيار بنك وادي السيليكون، التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف حملته المشددة لتجنب المزيد من المخاطر على النظام المالي.

كما أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تباطأ أكثر إلى 6% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، تماشيًا مع التوقعات. تقوم أسواق المال الآن بتسعير فرصة بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، أقل من الزيادة البالغة نصف نقطة مئوية المتوقعة قبل أسبوع.

سعر الذهب عيار 21

محليًا، ظل سعر جرام الذهب على تراجعه مساء يوم أمس، وسجل اليوم عيار 24 سعر 2171 جنيها، من 2177 جنيها صباح أمس، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 1900 جنيه من 1905 أمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1629 جنيها من 1633 جنيها أمس.

بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم بسعر 15200 جنيه، وسجلت الأوقية بالسعر المحلي 67531 جنيها، والكيلو الذهب بـ2,171,429 مليون جنيه، وذلك دون حساب المصنعية والدمغة والضريبة.