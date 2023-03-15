سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة دون دمغة وضريبة

تباينت أسعار الذهب محليا اليوم، مع بداية التعاملات الصباحية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة، إضافة الى أسعار الأعيرة الأخرى، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الأعيرة الأخرى، مع بداية التداولات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة، وبينها عيار 21 في مصر، كما يلي:

- سعر أوقية الذهب 1903 دولارات.

- عيار 14، سجل 1253 جنيهًا للبيع، مقابل 1261 جنيها للشراء.

- عيار 24 سجل 2149 جنيها للبيع، مقابل 2171 جنيها للشراء.

- عيار 12، سجل 1074 جنيهًا للبيع، مقابل 1086 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1880 جنيهات للبيع، مقابل 1900 جنيه للشراء.

- عيار 18، سجل 1611 جنيهًا للبيع، مقابل 1629 جنيها للشراء.

- عيار 22، سجل 1970 جنيهًا للبيع، مقابل 1990 جنيها للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب اليوم شهد تراجعا بنحو 40 جنيها عن سعره أمس، 15.040 جنيها للبيع، و15.200 جنيه للشراء، وفقا لآخر الأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.