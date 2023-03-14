واشنطن وسول تجريان تحليلا شاملا لخصائص صواريخ كوريا الشمالية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية دورية، وتجري واشنطن وسول حاليا تحليلا شاملا لخصائص الصواريخ.

رصد عملية الإطلاق من منطقة جانجيون في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية عن بيان الجيش، القول «إنه تم رصد عملية الإطلاق من منطقة جانجيون في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية بين الساعة 7:41 صباحا والساعة 7:51 صباحا بالتوقيت المحلي، وقد حلقوا حوالي 620 كيلومترا».

وأدان الجيش - في بيانه - بشدة سلسلة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، قائلا: «إن إطلاق الصواريخ عمل استفزازي كبير يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في المجتمع الدولي، ويمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

وأضاف البيان: «أثناء إجراء التدريبات المشتركة بشكل طبيعي في ظل الموقف الدفاعي المشترك الثابت، ستتعقب وتراقب قواتنا تحركات كوريا الشمالية لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال لاستفزازات إضافية».

سول تحث بيونج يانج على وقف عمليات الإطلاق

وحث الجيش الكوري الجنوبي، الشطر الشمالي على وقف عمليات الإطلاق هذه على الفور.

ووفقا لبيان الجيش، فإن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان حاليا تحليلا شاملا لخصائص الصواريخ.