اعترافات المتهم بقتل «حماته» بالبدرشين: تخلصت منها وشاركت في البحث عنها

قال المتهم بقتل حماته في البدرشين أمام النيابة العامة، إنه خطط لجريمة القتل قبل 3 أيام من تنفيذها بسبب وجود خلافات أسرية مع حماته وأنه رتب للجريمة جيدًا فاستغل زيارة زوجته للطبيب بصحبة شقيقتها، وفي هذا الوقت حضرت حماته إلى منزله بناء على اتفاق بينهما بعدما خدعها بوجود خلافات زوجية مع ابنتها.

قتل حماته وتخلص من جثمانها

وأضاف المتهم في حديثه أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وجددت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، أنه غافل حماته «فاطمة.م» 49 سنة عقب دخولها منزله وطعنها بعدة طعنات حتى تمكن من قتلها في دقائق قليلة وبعدها تخلص من جثمانها بإلقائه في الطريق العام في البدرشين، وتمكن من تنظيف المنزل من آثار الدماء قبل أن تعود زوجته إلى المنزل.

محضر باختفاء سيدة البدرشين

وتابع المتهم «محمد.ك» 36 سنة، أنه تلقى اتصالًا من نجل المجني عليها سأله عن والدته «سيدة البدرشين» فادعى المتهم أنها لم تحضر إليه، وتظاهر بالبحث عنها وذهب إلى منزلها في قرية سقارة بالحوامدية وشارك في البحث عنها، لينفي عنه شبهة قتلها كما أنه توجه إلى مركز شرطة الحوامدية بالجيزة وحرر محضرًا باختفائها وبعد 3 أيام من البحث وجمع المعلومات ألقت المباحث القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

تفاصيل أقوال ابنة سيدة البدرشين

وقالت زوجة المتهم «ابنة المجني عليها» في تحقيقات النيابة إنها لم تلاحظ أي علامات ارتباك أو قلق على زوجها بعد تنفيذه لجريمة قتل والدتها وأنها فوجئت بقتلها بعد أن تم العثور على جزء من جثمانها دفنه المتهم في منور المنزل بينما تخلص من باقي الجثمان في الطريق العام.

عقوبة القتل لعمد المتهم بها الجاني

شرح الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن» عقوبة القتل العمد بقوله: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».