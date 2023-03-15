فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر إيرادات السينما المصرية بأكثر من 10 ملايين جنيه

تصدر فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، قائمة إيرادات السينما المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق الفيلم خلال أسبوعه السادس إيرادات 831 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم لـ10.6 مليون جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

ويشارك في بطولة فيلم «أنا لحبيبي» عدد من نجوم السينما من بينهم كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محسن محي الدين، محمد شرنوبي، بيومي فؤاد وأحمد حاتم، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

«أخي فوق الشجرة» يحقق 15 مليون جنيه

وجاء فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال في المركز الثاني بقائمة الإيرادات الأسبوعية، محققا 675 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أسابيع بدور العرض السينمائي لـ15 مليون جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» محققا 627 ألف جنيه، ليصل الإجمالي بعد 11 أسبوع في دور العرض لـ34 مليون جنيه.