271 ألف جنيه إيرادات 7 أفلام بدور العرض في يوم واحد.. «أنا لحبيبي» يتصدر

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي حاليًا، وعددها 7 أعمال فقط، ما بين الكوميدي والرومانسي والاجتماعي، إذ سجلت تلك الأفلام، أمس الاثنين، أرقامًا ضعيفة إلى حد كبير.

كريم فهمي يتفوق على رامز جلال

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ، أنّ فيلم «أنا لحبيبي» بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين رئيس، جاء في المقدمة بواقع 88 ألف جنيه، وجاء بالمركز الثاني «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، حيث حصد 61 ألف جنيه، بينما جاء بالمركز الثالث فيلم «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدي، بإجمالي 52 ألف جنيه.

فيلم روبي يتذيل القائمة

وجاء فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، بالمركز الرابع، بواقع 29 ألف جنيه، يليه فيلم «المطاريد» لـ أحمد حاتم، حيث حقق 27 ألف جنيه فقط، أما «اتنين للإيجار» للثنائي محمد ثروت وبيومي فؤاد، جاء في المركز قبل الأخير، مُحققًا 7 ألاف جنيه.

وأشار إلى أن المركز الأخير كان من نصيب «جروب الماميز» لـ روبي، حيث حقق 4 آلاف جنيهًا فقط، مُشيرًا إلى أنّ إجمالي الإيرادات التي حققتها تلك الأعمال المعروضة، بلغ 271 ألف جنيه.