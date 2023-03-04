فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر شباك الإيرادات أمس.. و488 جنيها لـ «الحب بتفاصيله»

تصدر فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، صدارة قائمة الإيرادات اليومية عن أمس الجمعة، في السينمات المصرية، وحقق الفيلم 243 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم «أخي فوق الشجرة» للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، بإيرادات 200 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وحقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي إيرادات 168 ألف جنيه، ما يجعله في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، تلاه في المركز الرابع فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز بـ 113 ألفا، وبفارق ضئيل عن المركز الخامس الذي احتله فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم بـ 112 ألف جنيه.

«الحب بتفاصيله» يتذيل قائمة الإيرادات.. و«جروب الماميز» يحقق 22 ألف جنيه

ووصلت إيرادات فيلم «جروب الماميز» إلى 22 ألف جنيه، بينما بلغت إيرادات فيلم «اتنين للإيجار» 13 ألف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «الحب بتفاصيله» بطولة الفنان محمد نور، ولم يحقق سوى 488 جنيها.