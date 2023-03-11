«أنا لحبيبي» يحافظ على صدارة شباك الإيرادات.. ويحقق 195 ألف جنيه في يوم واحد

يواصل فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري تصدر قائمة الإيرادات اليومية، وحقق عن أمس الجمعة إيرادات وصلت بـ195 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 762 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي خلال اليوم، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وحافظ فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال على تواجده في المركز الثاني بـ قائمة إيرادات اليومية، محققًا 181 ألف جنيه، تلاه في المركز الثالث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي بـ158 ألف جنيه، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم «شلبي» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بإيرادات 103 آلاف جنيه.

87 ألف جنيه إيرادات «المطاريد».. و«اتنين للإيجار» يتذيل القائمة

بينما حقق فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم إيرادات تقدر بـ87 ألف جنيه مما يجعله في المركز الخامس، وتلاه في المركز السادس فيلم «جروب الماميز» بـ19 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «اتنين للإيجار» بـ16 ألف جنيه.