رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«أنا لحبيبي» يحافظ على صدارة شباك الإيرادات.. ويحقق 195 ألف جنيه في يوم واحد

كتب:

نورهان نصرالله
08:31 ص | السبت 11 مارس 2023
كريم فهمي وياسمين رئيس في فيلم «أنا لحبيبي»

كريم فهمي وياسمين رئيس في فيلم «أنا لحبيبي»

يواصل فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري تصدر قائمة الإيرادات اليومية، وحقق عن أمس الجمعة إيرادات وصلت بـ195 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 762 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي خلال اليوم، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وحافظ فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة الفنان رامز جلال على تواجده في المركز الثاني بـ قائمة إيرادات اليومية، محققًا 181 ألف جنيه، تلاه في المركز الثالث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي بـ158 ألف جنيه، بينما كان المركز الرابع من نصيب فيلم «شلبي» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بإيرادات 103 آلاف جنيه.

87 ألف جنيه إيرادات «المطاريد».. و«اتنين للإيجار» يتذيل القائمة

بينما حقق فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم إيرادات تقدر بـ87 ألف جنيه مما يجعله في المركز الخامس، وتلاه في المركز السادس فيلم «جروب الماميز» بـ19 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «اتنين للإيجار» بـ16 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

فيلم «أنا لحبيبي» لـ كريم فهمي يقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه في دور العرض

فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر شباك الإيرادات أمس.. و488 جنيها لـ «الحب بتفاصيله»

فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر شباك الإيرادات بـ10 ملايين جنيه للأسبوع الخامس

إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض.. وتصدر فيلم برا المنهج بـ 179 ألف
بقلم نورهان نصرالله