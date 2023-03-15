الكاتب يسري الفخراني: لدينا خطة لاستعادة أقلام الروائيين في الدراما

كشف الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة لديها استراتيجية فيما يتعلق بتقديم أعمال درامية مأخوذة عن نصوص أدبية، حيث لا يتوقف الأمر فقط عند مسلسلي «سره الباتع» و«مذكرات زوج»، المشاركان في سباق الدراما الرمضانية 2023.

وأوضح الفخراني في تصريحات لـ «الوطن»: «لدينا خطة لاستعادة أقلام الروائيين سواء القدامى أو الجدد في أعمال درامية سواء داخل أو خارج الموسم الرمضاني، ونخطط ليكون في الموسم 2024 أكثر من عمل عن أصل روائي».

يسري الفخراني: عودة مهمة للدراما المستندة لأصل روائي

وفي حديثه عن مسلسلي «سره الباتع» و«مذكرات زوج» المشاركان في موسم الدراما الرمضانية 2023، قال: «يمثلان عودة مهمة للدراما المستندة لأصل روائي، فالأول مأخوذ عن قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس، تم تحويلها لمسلسل 30 حلقة من إخراج خالد يوسف وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين».

وأضاف: «والثاني مأخوذ عن كتاب للساخر أحمد رجب، في مسلسل راما تلفزيونية، وهما عملين مختلفين تماما، الأول «مذكرات زوج» الكاتب الساخر أحمد بهجت، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي من 15 حلقة بطولة الفنان طارق لطفي وإخراج تامر نادي».