يسري الفخراني: مسلسل «رسالة الإمام» من الأعمال المهمة.. والنبوي سيفاجئ الجمهور

تعود الدراما الدينية إلى الشاشة مرة أخرى، إذ ينتظر الجمهور عرض مسلسل «رسالة الإمام» خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، والذي يتناول حياة واحد من أبرز الشخصيات المؤثرة وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، تأليف محمد هشام عبيه وإخراج الليث حجو.

المسلسل يتناول الفترة التي قضاها الإمام الشافعي في مصر

وقال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات لـ «الوطن»، إنَّ «رسالة الإمام» من التجارب المهمة والضخمة خلال الموسم الرمضاني، ويتناول المسلسل الفترة التي قضاها الإمام الشافعي في مصر.

وتابع الفخراني: «اعتقد أن خالد النبوي سوف يفاجئ الجمهور هذا العام، إذ اهتم بأدق التفاصيل في أداء الشخصية، كما تمّ بناء ديكورات جديدة للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي».

قنوات عرض مسلسل «رسالة الإمام»

ويُعرض مسلسل رسالة الإمام على عدد من القنوات، وفقا لما كشفته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي: «الحياة»، و«CBC»، و«DMC»، ومن المقرر أن يتمّ الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مواعيد عرض المسلسل على كل قناة.

ويشارك في بطولة المسلسل أمام النجم خالد النبوي مجموعة من أبرز الفنانين المصريين والعرب، من بينهم: أروى جودة، وأحمد الرافعي، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وفرح بسيسو وخالد القيش.