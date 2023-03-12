يسري الفخراني: مسلسلات الـ15 حلقة تخلق تنوعا ومنافسة بالساحة الدرامية

أيام قليلة تفصل الجمهور عن موسم الدراما الرمضانية 2023، ومن أبرز ملامح الموسم مشاركة عدد كبير من المسلسلات القصيرة 15 حلقة للمرة الأولى، والتي يصل عددها لـ6 مسلسلات، بينها «تحت الوصاية» بطولة منى زكي، و«علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، و«مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، و«الصفارة» بطولة أحمد أمين، بالإضافة إلى دنيا سمير غانم التي تعود بـ«جت سليمة».

الفخراني: نرغب في تناول موضوعات متنوعة

ومن جانبه، قال الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن «المتحدة» لديها استراتيجية تعمل من خلالها، لا يوجد شيء من قبيل الصدفة، كنا نرغب في أن يكون لدينا تنويع في الموضوعات والنجوم والمؤلفين والمخرجين، وهو ما يخلق حالة تنافس عظيمة.

وتابع الفخراني في تصريحات لـ«الوطن»، «عندما تقدم منى زكي مسلسل 15 حلقة وأمامها دنيا سمير غانم بمسلسل 15 حلقة، وبالرغم أن كل عمل هو نوع درامي مختلف إلا أن هناك منافسة لطيفة بين نجمتين كبار، أو عندما يكون طارق لطفي أمام ياسر جلال، في النهاية يكون لدينا تنويع كبير في الموضوعات وفرق العمل».

الفخراني: المسلسلات القصيرة تخلق حالة من الزخم

وأضاف: «قد يظن البعض أن تكلفة مسلسلات الـ15 حلقة أقل من تكلفة المسلسلات الطويلة، فتكلفة الديكور واحدة إذا تم التصوير فيه أسبوع أو شهر، كل التفاصيل تكون في إطار ميزانية واحدة، ولكن لماذا نفعل ذلك؟ لأننا نرغب في الدفع بعدد كبير من الأفراد إلى العمل، ولكن إذا قدمنا 3 مسلسلات طويلة بدلا من 6 مسلسلا ت قصيرة سنفقد بذلك 3 فرق عمل كاملة، بخلاف حالة الزخم التي يخلقها وجود هذا الكم من المسلسلات».