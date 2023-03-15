وزير الزراعة: 75 مليار جنيه إجمالي قيمة دعم صغار المزارعين في 3 سنوات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بتوفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة ودعم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا.

وأضاف «القصير» خلال كلمته في حفل افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن «إجمالي قيمة الدعم المقدم لصغار المزارعين والفلاحين خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ أكثر من 75 مليار جنيه، وتم إنشاء منظومة تفاعلية للرقابة مع إحدى الشركات الأجنبية وذلك للاستفادة من التحول الرقمي ومنظومة كارت الفلاح».

وأضاف: «خصصنا كارت للسيارة التي تحمل أمر التوريد من الشركة الموردة، حتى تصل للجمعية التي تستقبل كميات الأسمدة، وبالتالي نستطيع مراقبة تحرك الأسمدة من وقت خروجها من المصنع إلى وقت توريدها للجمعية المعنية، أما من خلال كارت الفلاح نستطيع مراقبة ومتابعة منظومة الأسمدة بالكامل في هذا الصدد».