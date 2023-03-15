كم يدفع البنك الأهلي على وديعة السنة ذات دوريات عائد متنوعة؟

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة لشهر مارس 2023، ومن بينها وديعة السنة والأقل من سنتين، بحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023 على الودائع ذات دوريات عائد متنوعة، تبدأ من سنة وحتى 7 سنوات، فالوديعة السنة والأقل من سنتين يكون العائد 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا، ونفس العائد للسنتين وأقل من 3 سنوات.

وديعة السنة من البنك الأهلي المصري

ويحصل صاحب الوديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات على عائد 6.84% شهريًا، و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، و7.00% سنويًا، ونفس العائد على الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

ودائع البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري أيضا مدة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات والـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات ووديعة الـ7 سنوات بعوائد شهريا وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا.

ووفق الموقع الإليكتروني للبنك، فإنه يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا لقواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي المصري، ويمكن أيضا الاقتراض بضمانها حسب القواعد.