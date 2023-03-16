الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس اليوم.. والعظمى في القاهرة 21

أكدت الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية؛ إذ يسود طقس مائل للدفئ خلال ساعات النهار، ومع بداية فترات الليل وغياب أشعة الشمس، سيكون هناك انخفاض جديد وملحوظ في درجات الحرارة، وتتراوح الصغرى في فترة الليل بين 12 إلى 13 درجة، وتسود أجواء باردة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبو سمبل 24 - 11