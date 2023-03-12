أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة الفيوم.. 179 شخصا

أعلنت مديرية أمن الفيوم، أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة الفيوم، خلال مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالي 1444ه - 2023، اليوم الأحد، والتي نظمتها بنادي قارون الرياضي تحت إشراف وزارة الداخلية، والبالغ عددهم 179 حاجًا وحاجة، يتم احتساب نسبة 3% منهم لكبار السن، حيث تم إعلان الأسماء الفائزة على رابط الوزارة من أجل دخول المتقدمين عليه لمعرفة النتيجة.

وشهد إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الإقليم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اليوم الأحد، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث باسم المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023

ووفقًا لبيان، أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 محافظة الفيوم، فإنّه قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 2039 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، وحصلت الفيوم على حصة هذا العام بعدد 173 فرصة، بالإضافة إلى احتساب نسبة 3% منها لكبار السن.

أجريت القرعة إلكترونيًا

وأُجريت القرعة للإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023، عن طريق الحاسب الآلي، وقد فاز بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام 173 حاجًا وحاجة، من بينهم 3% من كبار السن والذين بلغ عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى 90 فرصة للاحتياطي، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

حصة كل مركز

ووزّعت حصة محافظة الفيوم من الفائزين بقرعة الحج العلنية، على مراكز ومدن المحافظة، منها 40 حاجا وحاجة لبندر الفيوم «قسمي أول وثانٍ»، و26 لمركز الفيوم، و32 فرصة لمركز إطسا، و22 لمركز طامية، و27 لمركز سنورس، و17 لمركز أبشواي، و9 للشواشنة ويوسف الصديق.

أسماء الفائزين بقرعة الحج الفيوم

وخصصت وزارة الداخلية، رابطًا إلكترونيًا عبر بوابة الحج المصرية، وذلك لمعرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الفيوم، من خلال الرقم القومي، وذلك من خلال الضغط هنــــــــا.

ويتبع المتقدم الخطوات المذكورة، ويقوم بإدخال الرقم القومي، حتى تظهر له النتيجة.

قرعة إلكترونية لضمان الشفافية

وجرى إجراء القرعة، عن طريق الكمبيوتر لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وقدم المحافظ ومدير الأمن، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مُطالبًا إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص.