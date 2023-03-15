رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج بالشرقية

أظهرت كشوف الفائزين برحلات حج القرعة، التي أجرتها وزارة الداخلية للعام الهجري 1444 وميلادي 2023، عن فوز 693 حاجًا بمحافظة الشرقية، بينهم 22 ناجحًا بالتزكية من كبار السن.

رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 بالرقم القومي

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين إلى حج القرعة هذا العام من محافظة الشرقية، إمكانية معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 1444/2023، بالدخول إلى هذا الرابط الإلكتروني، وإضافة الرقم القومي للاستعلام للتعرف على النتيجة بكل سهولة.

ويمكن الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط على الرابط، ثم إدخال الرقم القومي، ورقم المصنع «المتواجد أسفل صورة البطاقة»، ثم إدخال كود التحقق الظاهر أمامك على الموقع، ثم الضغط على خانة بحث، ستظهر نتيجة حالة الطلب بالفوز أو عدمه.

فوز 693 حاجا في قرعة الحج بالشرقية

وجرت مراسم قرعة الحج هذا العام، بحضور اللواء خالد صلاح مدير أمن الشرقية وعدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتقدمين، وعبر الفائزون عن فرحتهم بعد إعلان اسمائهم ضمن كشوف القائزين، وبدأوا الاستعداد لانهاء اجراءات السفر الخاصة بهم لأداء فريضة الحج، حيث أعلن عن فوز 693 حاجا بالشرقية.

تكاليف أداء فريضة الحج هذا العام

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن تكاليف حج القرعة وصلت إلى 175500 جنيه، شاملة الإقامة وقيمة تذكرة السفر من خلال الطائرة.

وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي، إلى أنه يتم سداد كامل المبلغ خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.