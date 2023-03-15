كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023.. خطوات بسيطة

تواصل وزارة الداخلية اليوم، الإعلان عن نتيجة قرعة الحج عام 2023 في مديريات أمن «جنوب سيناء والسويس وسوهاج وشمال سيناء والبحر الأحمر»، ويكون اليوم هو الأخير في الإعلان عن نتيجة قرعة الحج التي بدأت منذ يوم السبت الماضي.

وأتاحت وزارة الداخلية نتيجة قرعة الحج على منصتها الإلكترونية وبوابة الحج الموحدة بالرقم القومي في سهولة ويسر في المنزل أو العمل، حيث يمكن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023، بخطوات بسيطة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023، عبر الخطوات التالية:

- خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج، بالدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي للمتقدم، ورقم المصنع «المدون أسفل صورة البطاقة».

- لاستكمال خطوات الإستعلام عن نتيجة قرعة الحج، يجب إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

- تظهر نتيجة قرعة الحج 2023 «فائز أو غير فائز».

نتيجة قرعة الحج

وحددت وزارة الداخلية جدول نتيجة حج القرعة خلال الإسبوع الجاري كالتالي:

- السبت 11/3/202، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والشرقية.

- الأحد 12/3/2023 بمحافظات مطروح والأقصر والدقهلية ودمياط والقليوبية والفيوم.

- الاثنين 13/3/2023بمحافظات البحيرة وقنا والغربية وبورسعيد والوادي الجديد والمنيا.

- الثلاثاء 14/3/2023 بمحافظات كفر الشيخ والمنوفية والإسماعيلية وأسيوط وبنى سويف.

- الأربعاء 15 مارس 2023 بمديريات أمن «جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر».