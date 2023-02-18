تفاصيل حساب التوفير ذات العائد اليومي من بنك قناة السويس

تمثل حسابات التوفير أهيمة كبرى لدى المواطنين، باعتبارها أفضل الأوعية الادخارية وأكثر انتشارًا بين عملاء البنوك، لما تحققه لهم من عائد مادي بشروط بسيطة وتمكنهم من استثمار مدخراتهم بشكل آمن.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير

وتوفر البنوك العاملية ضمن القطاع المصرفي، باقة متنوعة من حسابات التوفير التي تناسب جميع شرائح المجتمع، الذي يرغبون في استثمار مدخراتهم في وعاء ادخار آمن، ويبحث المواطنين عن أسعار الفائدة على حسابات التوفير، بعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25% و22.5%.

باقة متنوعة من حسابات التوفير

ويقدم بنك قناة السويس، باقة من حسابات التوفير متعددة المزايا تناسب جميع احتياجات العملاء من حيث المدة والقيمة، وذلك بالعملة المحلية.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات حساب التوفير حساب الاستثماري ذات العائد اليومي، من بنك قناة السويس.

مميزات حساب التوفير ذات العائد اليومي:

- نوع الحساب: توفير.

- الفائدة على الحساب: 4 - 5%.

- دورية صرف العائد: يصرف بشكل يومي.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 10000جنيه.

- إمكانية إصدار دفتر شيكات.

- السحب والإيداع النقدي بسهولة.

- الحصول على بطاقة الخصم المباشر للأفراد، وتسمح بالسحب النقدي ماكينات الصراف الآلي أو استخدامها في الشراء.