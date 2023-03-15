العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الشاب المتوفي تمهيدا لتفريغها وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل منزله في مدينة السلام، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «م.م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية سوى بعص الإصابات حول عنق المتوفي.

عدم وجود كسر في منافذ الشقة

وتبين من خلال معاينة الشقة عدم وجود كسر في منافذها، كما لم يتم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.