صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. و«الثلاثيني» ينمو 2.15%

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم، ووصل رأس المال السوقي 1.016.7 تريليون جنيه بحلول الساعة 11.45 صباحا، وسط صعود جماعي للمؤشرات، قاده المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.15% عند مستوى 15692 نقطة.

ووفق بيانات البورصة ارتفع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.47% عند مستوى 2704 نقطة.

«إيجي إكس 70» يحقق مستوى 2836 نقطة

نما مؤشر «إيجي إكس 70» ليحقق مستوى 2836 نقطة، بنسبة نمو 1.51%، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 1.47% عند مستوى 4187 نقطة، ونفذت 179 شركة داخل المقصورة، 20622 عملية على 130.294.818 سهم، بقيمة 518.729 مليون جنيه.

وارتفعت الأسهم المقيدة لـ96 شركة، بعدما نفذت 17.537 عملية، بقيمة 397.336 مليون جنيه، عبر 117.394 ألف سهم، وتراجعت أسهم 3 شركات، بعد تنفيذها 640 عملية بقيمة 12.390 مليون جنيه، عبر 3822 سهم، فيما حافظت أسهم 78 شركة على الأداء بعدد 2671 عملية بقيمة 34.297 مليون جنيه عبر 10.737.405 سهم.