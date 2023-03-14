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اعرف طريقة استرداد رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023 حال عدم الفوز

كتب:

صفية النجار
07:36 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
الحج

الحج

مصروفات التقدم لإداء فريضة الحج يجرى دفعها على مراحل، ومن بين هذه المصروفات المطلوبة رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023، والتي أقرتها غرفة شركات السياحة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، طريقة استرداد رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023، باعتبارها أول الرسوم التي يدفعها المتقدم لأداء فريضة الحج.

رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023

- رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي لهذا العام ستكون 20 ألفا و100 جنيه، ضمن برامج الحج الاقتصادي، و40 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم.

- مبلغ الـ100 جنيه لا تسترد حيث تمثل قيمة الخدمات الإلكترونية للتقديم.

- تحول رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي الذين فازوا به لحساب شركة السياحة التي تقدم لها الفائز، على أن يستكمل قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتقدم إليه بعد مدة بسيطة من ظهورنتيجة القرعة.

- رسوم جدية الحجز للحج السياحي ترد للمواطنين الذين لم يوفقوا في الفوز، خلال فترة شهر من تاريخ قرعة اختيار الفائزين بالحج، والمقرر إجراؤها 30 أبريل المقبل.

سبب رسوم جدية الحجز للحج السياحي 2023

- جرى فرض رسوم جدية الحجز للحج السياحي لإظهار مدى الجدية لدى المتقدمين للحج، وعدم التلاعب في أسماء أو أعداد المتقدمين. 

- تحصل شركات السياحة رسوم جدية حجز الحج السياحي من المواطنين عند تسجيل أسمائهم.

- يجرى إيداعها باسم العميل المتقدم بأحد فروع بنك مصر.

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