جامعة بنها تفوز بـ3 جوائز في الدورة الثالثة من مسابقة التميز الحكومي

علن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على فوز الجامعة بـ3 جوائز في الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء، ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القضائية، وأمين عام جامعة بنها.

المركز الثالث لأفضل موظف حكومي

وأكد رئيس جامعة بنها، فوز هند السعدني، في كلية الهندسة ببنها، بالمركز الثالث ضمن أفضل موظف حكومي، ومحمود عبيد، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ضمن أفضل 5 مديرين عموم، وكذلك فوز الدكتور شادي المشد، مدير البوابة الإلكترونية، ضمن أفضل 10 مواقع الكترونية.

وقال رئيس الجامعة، إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهد وعمل دؤب من إدارة الجامعة، والعمل في فرق عمل منظمة، في إطار خطة طموحة للجامعة تتسق مع المتغيرات الجديدة، وتهدف لإحداث نقلة نوعية للجامعة، وجعلها في مصاف الجامعات العالمية من خلال تطبيقات التحول الرقمي، ونظم الجودة الإدارية ISO 9001 لسنة 2015، والسلامة والصحة المهنية ISO 45001 لسنة 2018، وتعزيز روح المنافسة الشريفة نحو التميز الحكومي والابتكار واقتصاد المعرفة.

رئيس جامعة بنا يهنئ الفائزين

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للفائزين من الجامعة بجوائز التميز الحكومي، والذي يأتي تتويجًا لجهودهم في تحسين العمل، ويُحفِّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.