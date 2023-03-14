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جمارك مطار القاهرة تعلن ضبط محاولة تهريب عدد من ساعات الرولكس الثمينة

كتب:

أيمن حمزة
01:13 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أمام الساعات المظبوطة

رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي أمام الساعات المظبوطة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2، في مطار القاهرة الدولي، برئاسة صبحي ربيع جابر، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الساعات الرولكس الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل إحباط محاولة تهريب عدد من ساعات الرولكس الثمينة

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على رحلة خطوط الطيران الجوية الإماراتية، القادمة من دبي، جرى الاشتباه في راكب فرنسي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية؛ إذ أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش، مدير الإدارة بالإنابة، شكل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 9 ساعات مرقوم عليها رولكس أصلية، تقدر قيمتها بأكثر من 4 ملايين جنيه.

وقرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنه 2023، وتحريز المضبوطات.

الجمارك: تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط محاولات التهرب الجمركي كافة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.