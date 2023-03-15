ضبط متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، عرض هاتفا محمولا للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، لدى صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط رجال الشرطة المتهم وبحوزته هاتف محمول، مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف اعترف بسرقته من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي، بأسلوب المغافلة.

وأقر المتهم بارتكابه واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.