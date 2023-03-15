ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين راغبي السفر في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بالغربية، لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم –على خلاف الحقيقة– ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.