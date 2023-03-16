تفاصيل حبس المتهم بالتعدي على كلب بـ«كرباج» في الجيزة.. اعرف العقوبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شخص متهم بتعذيب كلب بـ«كرباج»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل قيام شخص بتعذيب كلب

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، من كشف بلاغ تقدم لقسم شرطة العمرانية، من سيدتين مقيمتين بالقاهرة، إحداهما مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، بعد تضررهما من شخص، بتهمة تعذيبه لكلب بـ«كرباج»، وعندما تدخلت إحداهن لإنقاذ الكلب، اعتدى المتهم عليها بالضرب، بالإضافة لإحداث تلفيات في سيارتها الخاصة، وجرى ضبط المتهم المشار إليه، واعترف بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهم بتعذيب كلب

من جهته، قال حسن شومان، المحامي، إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 355، أن تكون العقوبة «بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض».

وأوضح «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة رقم 356 من القانون ذاته، نصت على أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرر كبير».

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

وأوضح المحامي أن القانون نص على «وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية، مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين».