مدير مصنع اليوريا المحببة: السعة التخزينية للمنتج بالمخازن 32 ألف طن

قال المهندس محمود إدريس ابو المجد مدير مصنع اليوريا المحببة، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 900 طن باليوم، إذ تتكون العملية الإنتاجية من 4 مراحل رئيسية وهم: مرحلة التحبيب من خلال الجهاز المحبب الذي يقوم باستقبال وتحويل اليوريا السائلة إلى اليوريا المحببة.

وأضاف ابو المجد في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن المرحلة الثانية تتضمن مرحلة النخل والتكسير ويتم بها عملية انتقاء للمنتج عن طريق المناخل والكسارات وصولًا إلى الحجم المناسب من 2 إلى 4 ميلي وطبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وتابع مدير مصنع اليوريا المحببة، أن المرحلة التالية هي مرحلة التبريد ويتم فيها تبريد المنتج داخل جهاز المبرد وصولًا إلى درجة حرارة 44 درجة مئوية، يلي ذلك مرحلة التخزين والتعبئة ويتم بها انتقال المنتج إلى منطقة المخازن بسعة 32 ألف طن للتصدير أو التعبئة داخل الشكاير.