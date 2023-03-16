حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

طالبت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، مواليد برج الحمل، بعدم المبالغة في إظهار مشاعر القلق التي تراودهم اليوم، كما يتميز مولود الجوزاء بالسحر والجاذبية للجنس الآخر، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 16 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، واليوم تساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والتوتر.

حظك اليوم برج الحمل 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتطوير أعمالك وتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويمدانك بالهدوء، وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن التصرف في كل شيء له علاقة بالمال والاستثمار.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر وتتغلب على الخلافات والمعوقات.

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان 16-3-2023 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وتدرس قراراتك وأن تتفهم الاختلاف، وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم برج الأسد 16-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم برج الأسد 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية، وطاقة عاطفية وحضورا أخاذا.

حظك اليوم برج العذراء 16-3-2023 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الفلك يمدك اليوم بقوة التحمل ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك ببراعة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات حلوة، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر والوقت مناسب للإصلاح.

حظك اليوم برج الميزان 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تبدو متوترا ومرتبكا، فلا تتهور بقول أو فعل.

حظك اليوم برج الميزان 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تبحث عن الانفتاح والتحرر من القيود والفرص متاحة للاقتراب ممن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحب.. تلمس القلوب وتسيطر على من تحب.

حظك اليوم برج القوس 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تزدهر أعمالك ومواهبك التجارية وتصل لمكاسب تنتظرها بشرط أن تعتني بحساباتك وتراجع خطواتك.

حظك اليوم برج القوس 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا أردت أن تحصل على التقدير.. حاول أن تحافظ على اللباقة في التعامل مع من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك متألقا وتتقدم بثقة نحو من تحب. كما أن الشمس في منزل العلاقات تؤكد على جاذبيتك.

حظك اليوم برج الجدي 16-3-2023 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم برج الدلو 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الدلو 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك بالدقة في كل ما تقول وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحوت 16-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يمدك بالثقة في النفس.. تكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم برج الحوت 16-3-2023 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وفتنة وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.