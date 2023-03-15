حظك اليوم الأربعاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد برج الحمل المغامرة، إذ يمتلكون القدرة على التجديد والتغيير، كما يطالب مولود برج الثور بتجنب المغامرة في القرارات المهنية والمالية، وفقا لما كشفته خبيرة الأبراج والفلك.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك، ما يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي، وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعوك للمغامرة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

حظك اليوم برج الثور 15-3-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم برج الثور 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمدانك بإشراقة وحضور جذاب، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج الحمل 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا.

حظك اليوم برج السرطان 15-3-2023 على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي الصحة، يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وإذا تعطلت أمور أو تحركت ببطء فاصبر ولا تتذمر.

حظك اليوم برج السرطان 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك أن تكسب الإعجاب، فقط لا تتحدث عن أخبارك.

حظك اليوم برج الأسد 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بكل الطاقة التي تسمح لك بنشاطات عديدة.

حظك اليوم برج الأسد 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تُظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل.

حظك اليوم برج العذراء 15-3-2023 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالتوتر، وعليك أن تتماسك وتعتني بما عليك من واجب.

حظك اليوم برج العذراء 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يثير الخلافات، وعليك أن تصبر للغد حتى تتحسن الأمور.

حظك اليوم برج الميزان 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل جيدا، وتربطك بمحيطك علاقة هدوء وسكينة.

حظك اليوم برج الميزان 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، ما يجعل اليوم مناسبا لإنجاز أعمال وللنشاطات الاجتماعية.

حظك اليوم برج العقرب 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال، ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج العقرب 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا وجاذبية، ويساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك ببلاغة ووضوح.

حظك اليوم برج القوس 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

حظك اليوم برج القوس 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر اليوم في برجك يجعلك أكثر نشاطا ويقظة وإصرارا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

الفلك يطالبك بعدم التسرع والتزام الكتمان، وعليك أن تتعامل بهدوء كي تستطيع مواصلة المسيرة.

حظك اليوم برج الجدي 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وقد يجعلك ذلك تشعر بانخفاض طاقتك وعليك ألا تتحامل على نفسك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات واليوم مثالي لعقد لقاءات موفقة وقبول ما يوجه لك من دعوات.

حظك اليوم برج الدلو 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وتحصل على الدعم بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 15-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تعتني بشريك حياتك ولا تغامر بأقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الحوت 15-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدع الظنون تعطلك وتعوق حركتك.. ثق بنفسك وحاول التكيف مع المستجدات.