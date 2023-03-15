حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

يميل مولود برج الجوزاء إلى الشكوى دائما، والتذمر من حياته والأحداث بها، وهو لا يستطيع أن يخبئ شكواه بداخله، فدائما ما تجده يعبر عن ما بداخله لمن حوله، ويعبر عن رغباته وأمنياته، وهو شخص واضح وصريح ومحب لمن حوله كثيرا، ويجد من يفهمه راحة في التعامل معه، ونفور ممن لا يفهمه ولا يقدر على تفهم طبعه وتغيراته المزاجية.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك اليوم، ما يتطلب منك أن تنتبه لحقوقك ولا تتسرع في التوقيع على بنود عقد أو اتفاق وتعامل بروح الفريق لتحصل على التقدير، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تقرّب وجهات النظر مع من تحب أو مع شركاء الحياة وكن مرنا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.