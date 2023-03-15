حبس 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المرج 

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة أمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة المرج، وجرى ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار بحفرة بعمق مترين، في الطابق الأرضي داخل شقة بالطابق الأرضي بأحد العقارات، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، واعترفوا بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه

من جانبه، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثراً سواء كان مسجلاً أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».