 تفاصيل حبس 5 أشخاص بالقاهرة بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار

قررت جهات التحقيق حبس 5 اشخاص بالموسكي، بتهمة الاتجار في الآثار والتنقيب عنها بداخل أحد العقارات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار

تعود الواقعة إلى بلاغ ورد لقسم شرطة الموسكي بالقاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، بالفحص تبين أنهم 5 اشخاص لهم معلومات جنائية حاولوا التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم وبداخله حفرة بعمق 3 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للاتجار بالآثار وتحقيق ربح غير شرعي من خلال بيعها وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

محامي يوضح العقوبة

وشرح الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار ناجي في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».