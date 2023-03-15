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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن نجار في الموصل يصنع أقفاصا للطيور بفكرة جديدة

كتب:

هانى حسن
06:38 م | الأربعاء 15 مارس 2023
صورة من التقرير

صورة من التقرير

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «نجار في الموصل يصنع أقفاص للطيور تمنحهم مساحة للطيران واللعب».

وقال التقرير: «حسن أبو هيبة نجار في الموصل، يعد أحد الحرفيين القلائل الذين ما يزالون يجيدون فن صناعة أقفاص الطيور الخشبية التقليدية، ذات القمة المقوسة لمنح الطيور مساحة إضافية للطيران واللعب».

وأضاف: «يشتري أبو هيبة الأخشاب من مصنع ويستخدمه في صنع الأقفاص بورشته الصغيرة في مدينة الموصل العراقية».

وتابع: «وفي ورشته يفصل النجار العراقي بين قطع الخشب قبل حفرها لصنع الإطار، ثم يبدأ في تجميع القفص يدويا قبل تثبيت القطع بإحكام للحفاظ على الهيكل ثابتا».

واستطرد: «ينبغي أن يكون الخشب المستخدم في صنع أقفاص الطيور نظيفا، وخالٍ من الروائح».

وأوضح: «ينتج أبو هيبة في المتوسط نحو 3 أقفاص يوميا، يجني من بيعها ما يقرب من 35 ألف دينار، وفي سوق الطيور المحلي يحتفظ معظم البائعين بالطيور داخل أقفاص ذهبية، حيث تغني وتطير داخلها».

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