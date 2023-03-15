«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن نجار في الموصل يصنع أقفاصا للطيور بفكرة جديدة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «نجار في الموصل يصنع أقفاص للطيور تمنحهم مساحة للطيران واللعب».

وقال التقرير: «حسن أبو هيبة نجار في الموصل، يعد أحد الحرفيين القلائل الذين ما يزالون يجيدون فن صناعة أقفاص الطيور الخشبية التقليدية، ذات القمة المقوسة لمنح الطيور مساحة إضافية للطيران واللعب».

وأضاف: «يشتري أبو هيبة الأخشاب من مصنع ويستخدمه في صنع الأقفاص بورشته الصغيرة في مدينة الموصل العراقية».

وتابع: «وفي ورشته يفصل النجار العراقي بين قطع الخشب قبل حفرها لصنع الإطار، ثم يبدأ في تجميع القفص يدويا قبل تثبيت القطع بإحكام للحفاظ على الهيكل ثابتا».

واستطرد: «ينبغي أن يكون الخشب المستخدم في صنع أقفاص الطيور نظيفا، وخالٍ من الروائح».

وأوضح: «ينتج أبو هيبة في المتوسط نحو 3 أقفاص يوميا، يجني من بيعها ما يقرب من 35 ألف دينار، وفي سوق الطيور المحلي يحتفظ معظم البائعين بالطيور داخل أقفاص ذهبية، حيث تغني وتطير داخلها».