مؤسس أوركسترا وتر الموسيقية: هدفنا إعادة الفن والحياة لـ«الموصل».. «فيديو»

قال الموسيقار محمد محمود، مؤسس أوركسترا وتر الموسيقية، إن أوركسترا وتر تأسست قبل عام ونصف وكانت تعتمد على الموسيقيين الشباب، من أجل إعادة الفن والحياة في هذه المدينة، فمدينة الموصل هي مدينة تنبض بالحياة والفن وهي عاصمة الثقافة والتنمية بالعراق بشكل عام، وهذه المدينة ساهمت في تأسيس مجموعة من الفنانين في مختلف الفنون المسرحية والخط العربي والفن التشكيلي، وخرجت رموز كبيرة بالوطن العربي بهذه المجالات.

أوركسترا وتر الموسيقية تأسيسها كان يهدف لعودة الحياة مرة أخرى لمدينة الموصل

وأضاف مؤسس أوركسترا «وتر» الموسيقية خلال مداخلة عبر سكايب بحلقة اليوم من برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية ليلاس كفوزي أن أوركسترا وتر الموسيقية تأسيسها كان يهدف لعودة الحياة لمدينة الموصل من خلال الموسيقى، لتقدم فنها ونفسها مرة أخرى للوجود بعد الدمار الذي حدث بها، موضحا أن العنصر النسائي ظهر بشكل جديد في مجال العزف على الآلات الموسيقية بمدينة الموصل، وليست النساء فقط من يصعب عليهم العزف وحمل الآلات الموسيقية.

النساء والرجال كان يصعب عليهم جميعا حمل آلة موسيقية

وشرح مؤسس أوركسترا «وتر»، أن النساء والرجال كان يصعب عليهم جميعا حمل آلة موسيقية والتجول بها في الشوارع، وكان يتم إخفائها والاتجاه بها للتدريبات والأنشطة الموسيقية، وفقا له: «كنت أعمل في الخفاء ولا أظهر بالصورة أبدا بسبب المشكلات الأمنية التي كانت تعاني منها العراق».