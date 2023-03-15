الأرصاد: طقس قنا اليوم يشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة

حالة من الطقس غير مستقر تشهدها محافظة قنا، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بوجود منخفضات جوية أدت إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة على المحافظة، ما دفع محافظة قنا إعلان حالة الطوارئ في كل المديريات استعدادا لتساقط السيول على مدار اليوم وغدا وخاصة القادمة من سلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة في قنا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية في محافظة قنا، تسجل درجات الحرارة الكبرى 26 درجة، اليوم الأربعاء ، و11 درجة الصغرى، مع استمرار الأجواء الباردة على المحافظة بسبب المنخفض الجوي الذي يمر في البلاد .

وشهدت محافظة قنا، سقوط الأمطار في كل أنحاء المحافظة، ولكنها لم تصل إلى حد السيول، حيث هطلت منذ الصباح الباكر على فترات متقطعة من النهار مع وجود سحب مكثفة في سماء المحافظة.

وقال ديوان عام محافظة في بيان صحفي صادر عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة فعلت غرفة العمليات في الديوان لمواجهة موجة الطقس السيئ الذي تمر به المحافظة على مدار 3 ايام تنتهي الخميس.

حالة الطوارئ على الطرق العامة

كما أعلنت حالة الطوارئ على الطرق العامة وفي المحليات ومديرية الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، استعدادا لموجة الطقس السيئ في المحافظة.