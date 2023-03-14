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حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار في قنا

كتب:

رجب آدم
07:27 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
حملات تموينية في قنا

حملات تموينية في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتعاون مع تموين المركز والطب البيطري وحماية المستهلك ومكتب تموين البندر والصحة، حملة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات.

وبحسب البيان الصحفي، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء، أشرف الداودى محافظ قنا، وتعليمات العميد، طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وتفقدت اللجنة عددًا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، والمحلات التجارية.

الإعلان عن الأسعار 

وشددوا على أصحاب المجمعات والمحلات والبائعين، ضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .

13 محضرا ضد المحال في قنا

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 13 محضرا تنوع بين عدم إعلان الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية – نظافة – مخبز بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة .

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