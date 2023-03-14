إمساكية رمضان 2023 قنا.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان 2023 في مصر ومنها محافظة قنا، ويسعى الكثيرون لمعرفة إمساكية رمضان 2023 قنا وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، طيلة الشهر الكريم، لمعرفة مواعيد إقامة الشعائر الخاصة بهذا الشهر المبارك في توقيتها من خلال المساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف في محافظة قنا ويقدر عددها 3994 مسجدا لإقامة التراويح ونحو 117 مسجد لإقامة صوات التهجد.

إمساكية رمضان 2023 في قنا

وتقدم «الوطن» للقراء في محافظة قنا، إمساكية رمضان قنا 2023 في قنا وموعد السحور والفطور بداية من اول يوم صيام حتى يوم الوقفة.

إمساكية أول يوم في رمضان بقنا

وفق هيئة المساحة المصرية فإن إمساكية شهر رمضان 2023 بقنا فإن أول أيام شهر رمضان 1444 هـ، يكون عدد ساعات الصيام في أول ايام رمضان 2023، 13 ساعة و55 دقيقة بينما يكون يوم 29 رمضان أطول عدد صيام ساعات فيه 14 ساعة و 41 دقيقة.

إمساكية أول أيام رمضان 2023 قنا، الموافق يوم 23 مارس، السحور، 2:07، الفطار، 6:02 صباحا، وعدد ساعات الصيام، 13ساعة و55 دقيقة.

إمساكية ثاني أيام رمضان الموافق يوم 24 مارس، السحور 2:06 صباحا، الفطار 6:02، عدد ساعات الصيام، 13ساعة و56 دقيقة.

الثالث من رمضان الموافق يوم 25 مارس، السحور، 2:04 صباحا، الفطار، 6:03 عدد ساعات الصيام، 13ساعة و59 دقيقة.

اليوم الرابع من رمضان الموافق يوم 26 مارس، السحور، 2:03 صباحا، الفطار، 6:03 مساء عدد ساعات الصوم 14 ساعة.

الخامس من رمضان الموافق يوم 27 مارس، السحور، الساعة 2 صباحا، والفطار، 6:03 مساء عدد ساعات، والصوم، 14 ساعة ودقيقة.

السادس من رمضان الموافق يوم 28 مارس، السحور، الساعة 2 صباحا الفطار، 6:04 مساء، عدد ساعات الصوم 14ساعة و2دقيقة.

السابع من رمضان الموافق يوم 29 مارس،السحور، الساعة 1:59 صباحا، الفطار، 6:04 مساء، عدد ساعات الصوم، 14ساعة و3 دقائق.

الثامن من رمضان الموافق يوم 30 مارس، السحور، 1:59 صباحا، الفطار، 6:05 مساء، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و6 دقائق.

التاسع من رمضان الموافق يوم 31 مارس، السحور، 1:58 صباحا، الفطار، 6:05 مساء، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و8 دقائق.

العاشر من رمضان الموافق يوم 1 مارس، السحور، 1:56 صباحا، الفطار، 6:06 مساء، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و10 دقائق.

اليوم الحادي عشر من رمضان الموافق يوم 2 أبريل، السحور،1:55صباحا، والفطار، 6:06 مساء، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و11 دقيقة.

الثاني عشر من رمضان الموافق يوم 3 أبريل، السحور: السحور، 1:54 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و12دقيقة الفطار، 6:06 مساء.

الثالث عشر من رمضان الموافق يوم 4 أبريل، الفجر، السحور، 1:53 صباحا،وعدد ساعات الصوم:، 14ساعة و13 دقيقة، الفطار، 6:07 مساء.

الرابع عشر من رمضان الموافق يوم 5 أبريل، السحور، 1:52 صباحا، عدد ساعات الصوم، 14 ساعة و17 دقيقة، والفطار، 6:07 مساء.

اليوم الخامس عشر من رمضان الموافق يوم 6 أبريل، السحور، 1:50 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و18 دقيقة، والفطار، 6:08 مساء.

اليوم السادس عشر من رمضان الموافق يوم 7 أبريل: السحور، 1:49 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و20دقيقة، والفطار، 6:08 مساء.

السابع عشر من رمضان الموافق يوم 8 أبريل، السحور، 1:48 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و21 دقيقة، والفطار، 6:09 مساء.

الثامن عشر من رمضان الموافق يوم 9 أبريل، السحور 1:47 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و23 دقيقة، والفطار، 6:10 مساء.

التاسع عشر من رمضان الموافق يوم 10 أبريل، السحور، 1:46 صباحا، عدد ساعات الصوم، 14 ساعة و24 دقيقة، والفطار: 6:10 مساء.

العشرون من رمضان الموافق يوم 11 أبريل، السحور، 1:44 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و27 دقيقة، والفطار، 6:10 مساء.

اليوم الحادي والعشرون من رمضان الموافق يوم 12 أبريل، السحور، 1:43 صباحاً، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و28 دقيقة، والفطار، 6:11 مساء.

الثاني والعشرون من رمضان الموافق يوم 13 أبريل، السحور، 1:42 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و30 دقيقة، والفطار: 6:11 مساء.

إمساكية الثالث والعشرون من رمضان الموافق يوم 14 أبريل، السحور،1:41صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و31 دقيقة، والفطار: 6:12 مساء.

الرابع والعشرون من رمضان بقنا الموافق يوم 15 أبريل، السحور، 1:40 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و33 دقيقة، والفطار، 6:12 مساء.

الخامس والعشرون من رمضان الموافق يوم 16 أبريل، السحور، 1:38 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14 ساعة و35 دقيقة، والفطار، 6:13 مساء.

السادس والعشرون من رمضان الموافق يوم 17 أبريل، السحور، 1:37 صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و37 دقيقة، والفطار، 6:13 مساء.

السابعة والعشرون من رمضان الموافق يوم 18 أبريل، السحور، 1:36 صباحا، وعدد ساعات الصوم: 14ساعة و38 دقيقة، والفطار، 6:14 مساء .

الثامن والعشرون من رمضان الموافق يوم 19 أبريل، السحور، 1:35صباحا، وعدد ساعات الصوم، 14ساعة و40 دقيقة، والفطار: 6:14 مساء.

يوم التاسع والعشرون رمضان الموافق يوم 20 أبريل، والسحور 1:34 عدد ساعات الصوم، 14 ساعة و41 دقيقة، والفطار، 6:15 مساء.