مواعيد مسلسل اسمي فرح قبل عرض الحلقة الثالثة

يبحث جمهور الدراما التركية عن تفاصيل مسلسل اسمي فرح، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل في الشرق الأوسط بعد عرض الحلقات الأولى، وهو مأخوذ عن مسلسل أرجنتيني بعنوان «The Cleaning Lady» إنتاج عام 2017، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما التركية من بينهم ديميت أوزدمير وإنجين أكيوريك، ومن إخراج ريكاي كاراغوز.

يعرض مسلسل اسمي فرح في الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة «FOX» التركية، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى في 1 مارس الجاري، وعرضت الحلقة الثانية 8 مارس، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثالثة من المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء.

تفاصيل قصة مسلسل اسمي فرح

تدور أحداث مسلسل اسمي فرح حول فتاة إيرانية تدعى «فرح» أثناء فرارها من إيران إلى فرنسا، تضطر للتوقف في إسطنبول عندما تعلم أنها حامل، وتنجب ابنها الذي يعاني من مرض نادر يصيب جهازه المناعي بالضعف مما يجعله عرضة للأمراض، لذلك يجب أن يعيش في بيئة معقمة، تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة في إسطنبول، ولكن تنقلب حياتها رأس على عقب بين عشية وضحاها، عندما تشهد على جريمة قتل ارتكبتها المافيا في مكان ذهبت إليه لتنظيفه.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل اسمي فرح

وتصل مدة الحلقة الواحدة لـ140، ومن المقرر أن تشهد الحلقة الثالثة من المسلسل محاولات المافيا لقتل «فرح» التي شهدت على جريمة القتل التي يتضح أن القتيل كان ضابط شرطة، وتكلف «طاهر» للقيام بذلك، وعلى الجانب الآخر تكلف الشرطة في التحقيق في الجريمة، لتجد «فرح» نفسها محاصرة هي وابنها المريض.