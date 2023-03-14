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مسلسلات رمضان 2023.. عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة CBC

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:28 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يبحث الجمهور عن قناة عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي، والمقرر عرضه في رمضان 2023، إذ تواصل الفنانة روبي تصوير مشاهدها في المسلسل من أجل تسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة.

تفاصيل مسلسل حضرة العمدة لروبي

واستقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة روبي على قناة «CBC» حصرياً، وتجسد من خلال المسلسل روبي، شخصية جديدة، اذ هو دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة.

وتعمل خلال أحداث المسلسل شخصية دور أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية «صفية الفارس» والتي تتولى منصب العمدة في إحدى القرى، للحفاظ على توارث منصب العمدية في عائلتها، ويأتي من هذا المنصب العديد من المشاكل بين المؤيد والمعارض لتوليها المنصب.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويضم مسلسل حضرة العمدة بجانب روبي مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم: أحمد رزق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

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بقلم أحمد عبد الرحمن