مدير مصانع نترات الأمونيوم: وحدة التعبئة تعمل بطاقة 38 طن في الساعة

قال الكيميائي محمود عبد العال البنا، مدير مصنع إنتاج حامض النيتريك، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 500 طن باليوم، مشيرًا إلى أن العملية الإنتاجية على مرحلتين، مرحلة الأكسدة وبها يتم أكسدة الأمونيا في وجود عامل نفاذ من البلاتين لإنتاج أكاسيد النيتروجين ومرحلة الامتصاص وبها يتم امتصاص أكاسيد النيتروجين لإنتاج حامض النيتريك بتركيز 60%، ليتم تخزينه بخزان بسعة 3500 طن.

وأضاف الكيميائي أحمد فاروق ناصف، مدير مصانع نترات الأمونيوم في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن مصنع نترات الأمونيوم السائلة يعمل بطاقة إنتاجية 650 طن باليوم، كما يعمل مصنع نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة إنتاجية 900 طن باليوم.

وأوضح مدير مصانع نترات الأمونيوم أنه يتم إنتاج نترات الأمونيوم بتركيز 92% عن طريق تفاعل الامونيا مع حامض النيتريك داخل وحدة التعادل، ثم يتم تركيزها داخل مبخر إلى تركيز 97%، ليتم تفاعل وتحجيب نترات الأمونيوم السائلة مع الحجر الجيري المطحون داخل المحبب ثو يتم تجفيفها بدرجة حرارة تصل إلى 150 درجة مئوية داخل جهاز المجفف، ثم يتم تغليفها بواسطة الزيت الشمعي لمنع امتصاصها للرطوبة أثناء عمليات النقل والتداول.

يتم امتصاص جميع الأبخرة والغازات داخل برج امتصاص الغازات وإعادة استخدامها مرة أخرة داخل المصنع للحفاظ على بيئة نظيفة، لافتًا إلى أن تعبئة المنتج داخل وحدة التعبئة بطاقة تعبئة 38 طن بالساعة، وتخزينها بمخزن المنتج النهائي بسعة 25 ألف طن.