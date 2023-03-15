وزارة التموين تحدد مواعيد المخابز في رمضان 2023.. وتعليمات مهمة للمديريات

حددت وزارة التموين مواعيد المخابز في رمضان 2023، مؤكدة في خطاب مُعمم على جميع المديريات بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها للدقيق التمويني 87.5% من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

تفاصيل مواعيد المخابز في رمضان

وعن مواعيد المخابز في رمضان 2023، جاء في خطاب وزارة التموين للمديريات، بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءاً كما يسمح لبعض المخابز المستثناة بالعمل فترة مسائية حتى الساعة التاسعة مساءاً بناءً على طلبات المخابز.

وبالتزامن مع تحديد مواعيد المخابز في رمضان 2023، شددت وزارة التموين على أن تقوم كل مديرية بتنظيم عمل المخابز طبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار وذلك تيسيراً للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية

ووجهت بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها للدقيق التمويني 87.5% من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، وتكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحي وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة.

أيضاً شددت وزارة التموين، على متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق قبل بداية شهر رمضان وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابة التابعة للمديرية على توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق وكذا فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والمخابز والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي وبيعها للمواطنين.

كما أكدت على متابعة معارض السلع الغذائية «معارض أهلاً رمضان» وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلتها بالسوق المحلي، والرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية بكافة أنواعها بمحطات الخدمة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم وإزالة أسبابها.

وأشارت إلى ضرورة إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير عن الحالة التموينية بدائرة المديرية قبل حلول وأثناء شهر رمضان المبارك مبيناً فيه استعدادات المديرية لاستقبال الشهر على الفاكس رقم 27956457.