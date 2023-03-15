حبس شخص نصب على الأهالي بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس بالغربية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على الأهالي بدعوى توظيف أموالهم في تجارة الملابس بالغربية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على شخص، بعد ورود بلاغا للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخصين، يقيمان بمحافظة الغربية، بتضررهما من المتهم المشار إليه لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهما بزعم توظيفها واستثمارها لهما بمجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، التي بلغت مليون جنيه، واعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وحال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها.