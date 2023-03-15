مدير «تيسن كروب» الألمانية: رؤية «مصر 2030» خطوة طموحة للمستقبل

قال كورد لاندسمان، المدير التنفيذي للمشروعات بشركة «تيسن كروب الألمانية»، إن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بمثابة احتفاء بتحويل رؤية إلى حقيقة على أرض الوقع، ومصر اتخذت خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد والشعب بشكل عام، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 التي أطلقت منذ عدة سنوات كانت خطوة طموحة للمستقبل واليوم نشهد برهانا جديدا لتحويل الرؤية إلى حقيقية خطوة بخطوة.

22 مليون ساعة من العمل

وأوضح «لاندسمان»، خلال كلمته في احتفالية افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجمع أنشئ بعد أكثر من 22 مليون ساعة عمل من شركته بالتعاون مع بتروجيت، وإذا عمل الشخص لمدة 12 ساعة يوميا سيتطلب المشروع 5 آلاف عام لاستكماله، واحتاج فريق العمل إلى 14 ألف طن من الحديد و4500 كيلو متر من المواسير وما يقرب من 700 معدة و1000 كم من الكابلات.

قدرات الاقتصاد المصري

وأشار كورد لاندسمان إلى أن مشروع مجمع مصانع الأسمدة يساعد على دعم الامن الغذائي للمصريين والفائض سيتم تصديره، بما يشير لقدرات الاقتصاد المصري التي تخطت الأرقام المعروفة، لافتا إلى أن المشروع يعد دليلا قاطعا على قدرة الدولة المصرية على تشكيل مستقبلها، وشركة «تيسن كروب الألمانية» تعلن فخرها بشراكة مصر في المشروع، وستقدم الشركة كل الجهد لتحويل الرؤية إلى حقيقة، متابعا «مستمرون في مساعدة الدولة المصرية منذ 30 عاما ومعا يمكن تحقيق مستقبل افضل لصناعات الاسمدة في مصر، ونتطلع لاستمرار النجاحات المحققة معا لصالح الشعب المصري تجاه امن ومستقبل مستدام».