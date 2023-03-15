السيسي يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع العاملين والفنيين، في مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، خلال جولته في المصنع.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للصناعات الوسيطة بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.