آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023 في المحافظات

تنتهي مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، من إجراءات قرعة الحج 2023، ويتساءل الفائزون عن آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023 والتي حددتها وزارة الداخلية، كما تم تحديد أماكن دفع تلك الرسوم والتي تشمل ثلاثة بنوك، وهي «مصر، والقاهرة، والأهلي»، ومكاتب البريد بالمحافظات.

آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023

وحددت وزارة الداخلية، آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023 لتكون يوم الخميس 23 من شهر مارس الجاري، كما شددت أنه في حالة التخلف عن سداد الرسوم والبالع قيمتها 175 ألف و 500 جنيه، في الموعد المحدد يعتبر تنازل من الفائز عن فرصة حج القرعة دون مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة للفائزين في قرعة الحج 2023

وحددت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة للفائزين بقرعة الحج 2023 على مستوي الجمهورية، وجاءت الأوراق كالتالي:

1- صورة من إيصال سداد الرسوم للفائزين قرعة الحج 2023.

2- 3 صور شخصية مقاس 4×6 على أن تكون الخلفية بيضاء اللون.

3- جواز سفر مميكن ولا تقل صلاحيته عن عام.

4- بطاقة صحية للفائز والتي تصدر من وزارة الصحة وتشمل حصوله على التطعيمات.

5- صورة من شهادة التحصين بجرعة لقاح فيروس كورونا في خلال 6 أشهر قبل السفر.

6- فيش حج مميكن لكل فائز في قرعة الحج 2023.

7- تقرير طبي معتمد من مستشفي تابعة لوزارة الصحة بالحابة الصحية للفائز في قرعة الحج.

8- شهادة تحركات للفائز بقرعة الحج من الجوازات.

9- الموقف التجنيدي للفائز بقرعة الحج 2023 والمرافقين له.

10- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.