«التضامن» تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية غدا

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها ستعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2023، غدا الخميس، في مؤتمر صحفي يُعقد بمقر الوزارة.

وأوضحت وزارة التضامن، في بيان عنها، أنّ اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023، انتهت من أعمالها، حيث جرى استعراض 113 قصة كفاح، تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لـ54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوي الإعاقة، و6 أمهات من ذوي الإعاقة، و3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، و5 متطوعات من قرى حياة كريمة، و5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وأضافت وزارة التضامن، أنّ اللجنة انتهت من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أما مثالية أولى، على مستوى المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة، مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة، بإجمالي 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.