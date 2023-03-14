تكريم الأمهات المثاليات في الفيوم ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 20 أمًا مثالية، خلال احتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقدّم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للأمهات المثاليات المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، كما هنأ كافة الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، واقتراب شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، خاصة مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم، الذي يتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

الأم سبب النجاح

وثمن «الأنصاري» الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أنّ الأم هي سبب النجاح في حياة الأبناء، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

الاحتفاء بالأمهات المثاليات

وأكد «الأنصاري» أنّ محافظة الفيوم لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التي تهتم بشأن المرأة، مثمناً الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

أجهزة كهربائية هدايا للأمهات

وفي ختام الفعاليات قام محافظ الفيوم بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات عدداً من الأجهزة الكهربائية والمنزلية المقدمة من إحدى الشركات، وسط فرحة غامرة انتابت كافة الحضور.