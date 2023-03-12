«شباب القليوبية» تدشن مبادرة «أمي تاجي» وتكرم الأمهات المثاليات

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة «أمي تاجي» اليوم، بمسرح نادي الشباب بطوخ، للاحتفال بعيد الأم، وتكريم الأمهات المثاليات بمراكز شباب المحافظة.

حضر الحفل الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن، الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة، ياسر فريد مدير عام ثقافة، بمحافظة القليوبية، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومعاوني المدير العام، ومدير الإدارات بالديوان والفرعية.

الأم المصرية درع الوطن

رحب وكيل وزارة الشباب بالقليوبية بالحضور، وأكد إن كان جيش الوطن هو درع الوطن، فالأم المصرية تنتفض دفاعا عن وطنها وأسرتها وأبنائها، وأن المرأة المصرية بصفة خاصة امرأة استثنائية، وأن أمهاتنا المثاليات، تجمعن صفات الصبر والصلابة والايمان وإنكار الذات.

مبادرة أمى تاجي في عيد الأم بالقليوبية

أضاف «الصبروط»، أن اليوم انطلاقة البدء في تنفيذ مبادرة «أمى تاجي»، التى تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لفضل الأم العظيم والكبير، الذي لا يتناسب مع تضحياتها وعطائها، بل يتناسب مع مدى حبها وإخلاصها.

وأشار إلى أن الأم مدرسة للتعليم والتربية والقيم والصبر والعطاء، واعترافا بذلك ووفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في إبراز الدور المجتمعي لمراكز الشباب، تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة «أمي تاجي» بمراكز شباب المحافظة.